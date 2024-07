Ravenna, Rossetti rinforzo doc a centrocampo

Bel colpo del Ravenna, che ha annunciato di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento di Matteo Rossetti. Nato a Saluzzo nel 1998, Rossetti cresce nel settore giovanile del Torino dove, dopo tutta la trafila nel settore giovanile ed un’ottima stagione in Primavera viene anche convocato da Sinisa Mihajlovic. Dopo Torino tanta esperienza tra i professionisti in club come Fermana, Renate, Avellino, Teramo e Vis Pesaro. Spiccano 22 presenze in serie B con la maglia del Pordenone. Centrocampista dotato di una grande struttura fisica, è una mezzala mancina che può giocare indifferentemente a due o tre, metterà a disposizione della rosa di Antonioli tanta esperienza e determinazione per alzare ancora di più il livello della squadra.