Ravenna, Ronaldinho, il sogno di inizio estate che si avvera tra calcio e marketing. Braida: “Giocherà? Vedremo, non è escluso”

Ronaldinho a Ravenna: dopo le prime parole di Ariedo Braida nella serata di ieri, il club giallorosso in una nota ha voluto precisare che “le parole di Braida sono state interpretate in modo non corretto, generando ricostruzioni che non rispecchiano il reale contenuto delle sue dichiarazioni”. In mattinata il vice presidente ha dichiarato all’Ansa: “Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Nei prossimi giorni ci sarà un evento di presentazione di questo grandissimo personaggio. Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso. Come ripeto, un campione, e lui è un fuoriclasse, non ha età”.

L’ufficializzazione avverrà la prossima settimana a Miami, secondo quanto annunciato dalla Gazzetta dello Sport, che riporta anche alcune parole del campione brasiliano: “Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”.