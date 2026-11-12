Ravenna, Ronaldinho arriva venerdì e partirà titolare

Cresce l’attesa per il derby romagnolo che sarà un match storico perché vedrà il ritorno in campo di Ronaldinho, 11 anni dopo l’ultima partita ufficiale giocata. Il Pallone d’Oro del 2005 arriverà a Ravenna domani in tarda mattinata ed effettuerà un allenamento personalizzato, a porte chiuse come sempre fanno i giallorossi nell’imminenza delle partite. L’impressione è che Ronaldinho, che solo sabato si allenerà con la squadra, scenderà in campo dal primo minuto e la sua tenuta sarà valutata nel corso della gara.

Streaming mondiale

Il ritorno in campo di Ronaldinho è un evento straordinario che ha superato i confini italiani e la segreteria del Ravenna è stata sommersa da centinaia di richieste di accredito. Ci sarà addirittura la copertura streaming della partita in Brasile, in Gran Bretagna (il canale Sky Sports Football Youtube la trasmetterà gratuitamente su tutto il territorio), in Cina e in Arabia Saudita. Sky, approfittando anche della sosta dei campionati di Serie A e Serie B, effettuerà una copertura massiccia dell’evento, con un ampio pre-partita a partire dalle ore 17.

Quanti accreditati

Sono più di 100 gli operatori dell’informazione, tra giornalisti e fotografi, che hanno inviato al Ravenna una mail per avere un accredito stampa. Oltre agli italiani, sono arrivate richieste da Brasile (naturalmente), Gran Bretagna, Arabia Saudita e Svizzera.

Biglietteria

Nel frattempo continua la corsa ai biglietti per la sfida di domenica. Alle 19.30 di ieri ne restavano 352. Così suddivisi: 47 biglietti per il settore ospiti (30 euro, obbligo di Biancorossi card per i residenti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, libero per il resto del mondo: disponibili fino alle 19 di domani), 50 per Tribuna R10 con hospitality (150 euro) e 255 per Tribuna R10 (75 euro).