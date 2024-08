Ravenna, riecco Francesco D’Orsi sulla fascia

Francesco D’Orsi torna a presidiare la fascia del Ravenna. Lo annuncia il club giallorosso in una nota: “La società Ravenna FC ha il piacere di annunciare di avere trovato l’accordo per il tesseramento di Francesco D’Orsi.

Giocatore che i tifosi giallorossi hanno già potuto apprezzare per due stagioni, arrivato nel mercato invernale della stagione 21/22 ha saputo subito imporsi nella formazione allora allenata da Dossena. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana ha vissuto esperienze importanti con Lavagnese e Prato. Nella passata stagione dopo l’inizio a Carpi ha concluso la stagione al Renate in serie C. D’Orsi è un centrocampista mancino che sa occupare più posizioni del campo, dal suo arrivo a Ravenna ha spostato il suo raggio d’azione sull’esterno sinistro dove può far meglio valere i propri punti di forza. Già a disposizione di Antonioli, rappresenta un tassello che alza ulteriormente la qualità della rosa giallorossa”.