Ravenna: raduno il 16 luglio, ecco il programma delle amichevoli

Il Ravenna Fc ha annunciato che l’avvio ufficiale della stagione 2025/26 è fissato per mercoledì 16 luglio. I giocatori si ritroveranno nel pomeriggio presso il centro sportivo di Glorie, sede della prima fase della preparazione, e svolgeranno il primo allenamento agli ordini di Marco Marchionni a partire dalle ore 18. Nei giorni successivi, lo staff tecnico ha predisposto un programma che alternerà test fisici al mattino e sedute di allenamento nel pomeriggio, la prima giornata con doppia seduta è in programma sabato 19 luglio.

La squadra proseguirà la preparazione a Glorie fino al 28 luglio, giorno in cui è previsto il trasferimento ad Acquapartita per il ritiro estivo. I giallorossi alloggeranno presso l’Hotel Miramonti e proseguiranno il lavoro in collina fino all’8 agosto, in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica.