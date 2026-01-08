Ravenna, pronti altri due grossi colpi per puntare alla B

Sta procedendo su un doppio binario la settimana che porterà il Ravenna al derby di sabato contro il Forlì. Da una parte la squadra si sta allenando a Glorie con la solita intensità ma anche con problemi nel settore offensivo, perché Okaka è ancora indisponibile mentre Motti e Zagrè (che non appena arriverà una nuova punta in giallorosso dovrebbe accasarsi al Pineto) sono appena usciti da un periodo difficile causa pubalgia. Dall’altra parte, la società è vigile e attiva sul mercato ed è possibile che a breve intervengano novità.
Affronta entrambi i temi Mattia Baldassarre, amministratore delegato del Ravenna e rappresentante del 50 per cento del Ravenna detenuto dalla Black Duck.