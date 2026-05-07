Ravenna, play-off: oggi il sorteggio, ecco le possibili avversarie al primo turno

Oggi il Ravenna conoscerà la propria avversaria nel primo turno nazionale dei play-off. Alle 12, negli studi di Sky Sport milanesi che si trovano nell’area ex Redaelli del quartiere Rogoredo, avverrà il sorteggio delle 5 sfide: sarà Gianluca Zambrotta a estrarre gli abbinamenti del primo turno che si giocheranno domenica 10 maggio (giallorossi in trasferta) e mercoledì 13 maggio (ritorno allo stadio Benelli). L’avversaria sarà una tra Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana. Tra le squadre qualificate ieri sera, il Lecco sarà invece testa di serie con Ravenna, Renate, Salernitana e Potenza.