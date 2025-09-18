Ravenna-Perugia: curva Mero esaurita, gran colpo d’occhio al Benelli

Vigilia di Ravenna-Perugia con il tutto esaurito in curva Mero, mentre i tagliandi rimasti degli altri settori saranno in vendita oggi su Vivaticket online o direttamente al bar Revenge. Poco movimento da Perugia, al momento solo 104 i biglietti di curva ospiti venduti a causa dell’obbligo di fidelity card. Il Ravenna si è allenato a Glorie e tornerà questa mattina per la rifinitura. Sempre out Corsinelli, che contro il Bra si è procurato uno stiramento, da verificare le condizioni di Luciani, che va comunque verso la convocazione e forse la prima presenza ufficiale (ma il minutaggio sarà limitato), e di Okaka, che è tornato in gruppo dopo il problema muscolare di una settimana fa.