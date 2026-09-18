Ravenna, per Tenkorang due gol-vittoria in quattro giorni: “È più facile in una squadra così”

C’è chi nasce con la camicia e c’è anche chi nasce con una qualità specifica: essere al posto giusto nel momento giusto. In questa categoria di persone figura Joshua Tenkorang, uno che nella passata stagione, al suo arrivo a Ravenna, è stato a lungo capocannoniere del girone B, lui che non fa l’attaccante di mestiere. Eppure, Tenkorang, grazie alla capacità di vedere gli spazi e ai suoi perfetti tempi d’inserimento, andò in rete tante volte nel girone di andata, permettendo al Ravenna di tenere il passo dell’Arezzo quando mancavano all’appello ancora i gol degli attaccanti. Negli ultimi tre giorni di questo campionato, il centrocampista italo-ghanese ha ritrovato la strada del gol, regalando due vittorie al Ravenna con due reti decisive.