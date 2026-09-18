Ravenna, per Tenkorang due gol-vittoria in quattro giorni: “È più facile in una squadra così”

C’è chi nasce con la camicia e c’è anche chi nasce con una qualità specifica: essere al posto giusto nel momento giusto. In questa categoria di persone figura Joshua Tenkorang, uno che nella passata stagione, al suo arrivo a Ravenna, è stato a lungo capocannoniere del girone B, lui che non fa l’attaccante di mestiere. Eppure, Tenkorang, grazie alla capacità di vedere gli spazi e ai suoi perfetti tempi d’inserimento, andò in rete tante volte nel girone di andata, permettendo al Ravenna di tenere il passo dell’Arezzo quando mancavano all’appello ancora i gol degli attaccanti. Negli ultimi tre giorni di questo campionato, il centrocampista italo-ghanese ha ritrovato la strada del gol, regalando due vittorie al Ravenna con due reti decisive.

Se contro il Perugia il gol di Tenkorang aveva avuto l’effetto di scardinare un Perugia ridotto in dieci e tutto arroccato a protezione della porta di Zelezny, aprendo poi la via per il 3-0 definitivo, ad Ostia la sua rete è risultata quella che ha consegnato la prima vittoria esterna del campionato. «Sono contento per la mia rete - dice Tenkorang - che alla fine è stata decisiva per la vittoria. Allargando il discorso, devo fare i complimenti a tutta la squadra perché quella di Ostia non è stata una partita facile, ma siamo riusciti a fare ciò che più ci importava: tornare a casa con tre punti».

L’azione dalla quale è scaturito il gol decisivo è stata modello-Playstation, con la qualità dei nuovi acquisti Orellana e Casiraghi che è emersa fragorosa. Splendido, poi, l’assist dell’ex capitano del Sudtirol, al terzo passaggio vincente nelle ultime due partite: «Dal mercato sono arrivati tanti ottimi giocatori e così diventa tutto più facile. La rosa del Ravenna è molto forte al punto che si può dire che non ci sono titolari e riserve, ma solo tanti giocatori che creano un dubbio in grado di puntare ad una buonissima stagione».

Dato il turno infrasettimanale, per il Ravenna è già iniziata la preparazione del match di domenica sul campo dell’Atalanta Under 23: «Ha iniziato benissimo il campionato e viene da due belle vittorie. Sono giovani e corrono, quindi sappiamo che sarà una partita difficile da affrontare e che dobbiamo preparare bene per cercare di ottenere un’altra vittoria e proseguire il cammino in classifica». Dove il Ravenna è secondo insieme alla Reggiana a -2 dallo Spezia. Con la sensazione che saranno queste tre squadre, forse con l’aggiunta del Livorno, a giocarsi la promozione in Serie B.