Oggi uscirà il dispositivo del giudice sportivo Stefano Palazzi e in casa Ravenna ci si interroga sull’entità della squalifica di Lorenzo Da Pozzo. Il club giallorosso confida in una sola giornata e probabilmente sarà così, resta però discutibile quanto accaduto domenica nei minuti di recupero di Livorno-Ravenna. Cioè che un giocatore si alzi per «questionare» (è il verbo utilizzato da Davide Mandorlini nel post gara) sul numero di richieste Fvs fatte dal Livorno. Già è molto brutto che un giocatore in panchina si alzi e si metta a protestare, che poi protesti in modo immotivato in quanto si è sbagliato a contare (il Livorno aveva ancora a disposizione una seconda card e non se le era giocate entrambe come sostenuto da Da Pozzo) è doppiamente intollerabile.