Ravenna, passione da record: quinta affluenza degli ultimi 20 anni

Non è solo la febbre del sabato sera, quella che ha contagiato Ravenna nel match vinto sul Campobasso. Promette anzi di essere una sindrome duratura e benevola: la prima scossa all’ambiente l’ha data 14 mesi fa l’avvento della nuova proprietà di Ignazio Cipriani, poi un’ulteriore spinta verso l’alto è arrivata dalla recente promozione a tavolino dei giallorossi in Serie C, infine c’è stata il “carburante” portato in dote dal mercato. Fatto sta che adesso a Ravenna molte persone, anche insospettabili, parlano di calcio e sono sempre più quelle che vogliono andare allo stadio, magari sperando che le misure molto prudenziali adottate dalla Questura (che dovrebbero però resistere tali solo nelle partite di cartello) non abbiano l’effetto di allontanare qualche adepto dal Benelli. Fatto sta che se all’inizio degli Anni ’90 andare al Pala De Andrè a vedere il Messaggero di Giuseppe Brusi e Daniele Ricci, di Vullo e di Gardini era diventato di gran moda, quasi come partecipare ad una sfilata di Armani, adesso è il Benelli la nuova “agorà” ravennate.