Ravenna, Orellana si è già unito al gruppo di Mandorlini. In arrivo Vinicius

Marcello Orellana Cruz si è unito lunedì 13 luglio al gruppo del Ravenna ed in giornata è atteso l’annuncio da parte del club giallorosso, che ha acquistato il cartellino dell’italo-cileno dalla Vis Pesaro. In arrivo c’è anche il centrocampista brasiliano Vinicius Di Stefano, in uscita dal Crotone e desideroso di sposare il progetto Ravenna e di poter giocare con uno dei suoi idoli, Ronaldinho. Per la punta, invece, il croato Leon Sipos, di proprietà del Lecco, ha superato il lituano Edgaras Dubickas, svincolato dopo il fallimento della Ternana, nella corsa verso il giallorosso.