Ravenna, Orellana si è già unito al gruppo di Mandorlini: ha firmato un biennale con opzione fino al 2029

Biennale con opzione fino al 30 giugno 2029. Dopo essersi unito lunedì ai nuovi compagni, Marcello Orellana Cruz è stato annunciato dal club giallorosso, che ha acquistato il cartellino dell’italo-cileno dalla Vis Pesaro. “Il Ravenna Fc comunica di avere acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro il diritto alle prestazioni sportive di Marcelo Orellana. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per la terza stagione. Esterno offensivo mancino, Orellana arriva in giallorosso dopo una stagione di alto livello con la Ternana, nella quale ha messo a referto ben 11 assist, confermando qualità tecnica e capacità di incidere nello sviluppo della manovra offensiva. Giocatore brevilineo, dotato di estro e naturale predisposizione al gioco tra le linee e negli ultimi metri, Orellana si era già messo in evidenza alla Vis Pesaro come uno degli esterni più incisivi a ridosso dell’area di rigore”.

In arrivo c’è anche il centrocampista brasiliano Vinicius Di Stefano, in uscita dal Crotone e desideroso di sposare il progetto Ravenna e di poter giocare con uno dei suoi idoli, Ronaldinho. Per la punta, invece, il croato Leon Sipos, di proprietà del Lecco, ha superato il lituano Edgaras Dubickas, svincolato dopo il fallimento della Ternana, nella corsa verso il giallorosso.