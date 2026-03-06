Ravenna, ora il bicchiere è diventato mezzo vuoto

Andrea Mandorlini le ha provate tutte. Tatticamente e anche numericamente, perché mercoledì sera contro la Pianese al tirare delle somme il tecnico del Ravenna ha schierato al completo la rosa degli attaccanti che aveva a disposizione, oltre che a cambiare lo schema iniziale per cercare di rivitalizzare un encefalogramma piatto. Cosa sinceramente imprevista dopo la prova tutto sommato brillante fornita ad Arezzo. Adesso oltre ad avere effettuato un recupero solo minimo sulla capolista, il Ravenna deve digerire anche il sorpasso di un Ascoli che viaggia a mille sotto il profilo dell’entusiasmo e che aspetta proprio i giallorossi nel posticipo di lunedì prossimo, quando probabilmente verrà vietata la trasferta ai tifosi romagnoli.