Ravenna, Onofri riposa e Rossetti torna titolare

Prospettive diverse per l’ultima uscita di campionato riguardano Matteo & Matteo, in casa giallorossa. Se infatti Onofri riposerà per evitare brutte sorprese in vista dei play-off, essendo diffidato, Rossetti sarà regolarmente a disposizione per ritrovare anzi la forma migliore dopo quasi un mese di stop per un acciacco fisico. Probabile una sua presenza da titolare in un centrocampo comunque da ridisegnare perché i diffidati Biagi e Rrapaj non dovrebbero essere della partita. Onofri era in campo domenica scorsa e come tutti ci è rimasto male per una sconfitta particolare perchè arrivata in modo inopinato. Ciononostante l’esterno difensivo della difesa a tre giallorossa ha già somatizzato il passo falso senza brutte sensazioni per i playoff: «Non sono preoccupato per la sconfitta di domenica – dice infatti - sappiamo che non dovremo avere nessun calo di tensione nei play-off e ci prepariamo bene per riuscirci e centrare l’obiettivo prefissato a questo punto». Tutto, come detto, lascia pensare che a Castelmaggiore Onofri andrà al massimo in panchina: «C’è il pericolo ammonizione per tanti di noi (tre oltre a lui, ndr) domenica prossima, ma si vedrà al momento e comunque chiunque giochi in questa rosa è all’altezza. Personalmente sono soddisfatto della mia stagione finora, ma è chiaro che voglio migliorare ancora».

Quanto a Matteo Rossetti, in occasione del recente rientro ha confermato le caratteristiche che tutti gli riconoscono: «Sono rientrato dopo tre settimane – dice - e credo di avere fatto il mio cercando di dare equilibrio alla squadra. Purtroppo sono capitate un paio di disattenzioni quando avevamo segnato nel finale e pensavamo di poter portare a casa altri tre punti. E’ andata male ma adesso guardiamo avanti e all’obiettivo importante di società e squadra, i playoff potrebbero essere fondamentali e bisogna provare a vincerli sicuramente».