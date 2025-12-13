Ravenna, Okaka tornerà in campo nel 2026

Buon Natale, buon anno e arrivederci al 2026. Stefano Okaka non ha lavorato ieri con la squadra, quindi sarà indisponibile lunedì sera e lo sarebbe stato anche per il successivo match del 21 dicembre, quello cioè che il Ravenna non disputerà per il ritiro del Rimini dal campionato. Poco male, in questo senso, dal momento che a questo punto il match winner delle partite con Ascoli e Pontedera potrebbe saltare soltanto un turno e provare quindi a tornare disponibile per la ripresa del torneo, programmata il 4 gennaio 2026 a Campobasso.