Ravenna, nuova strategia dopo il mancato ripescaggio: in porta ancora un Under e Venturi va all’Arezzo

Di sicuro il Ravenna non resta con le mani in mano ed è comunque partito sul mercato il piano B, quello cioè relativo all’ennesima stagione in serie D: «Non siamo assolutamente fermi - dice il diesse Mandorlini - e sto lavorando da tempo su un doppio binario. Le idee vanno avanti per affrontare entrambi gli scenari. Naturalmente in caso di serie D ci saranno più conferme rispetto alla C, aspettiamo ma intanto valutiamo tante situazioni».

A meno di sorprese da parte dell’interessato resterà Marchionni, che sarebbe rimasto peraltro anche in C, mentre per il resto ci sarà un restyling completo. Difficile in serie D trattenere Onofri, che vorrebbe salire di categoria. Mentre Esposito potrebbe rimanere e se cosi fosse la difesa non sarà da rifondare. Probabile anche la permanenza di Agnelli, cosi come a centrocampo potrebbero restare Rrapaj, Ilari, D’Orsi e forse Rossetti, con Biagi che ha un’offerta dalla Pistoiese ma sta riflettendo. Per quanto riguarda il portiere in serie D si proseguirà con un Under (Fresia?), mentre dopo il responso della Covisoc, Venturi ha firmato per l’Arezzo. Davanti si profila piazza pulita con eccezione di Zagrè. Invece Manuzzi è stato liberato, Guida ha un ottima offerta dall’Heraclea Torre del Greco, Di Renzo e Lo Bosco hanno le valigie in mano. Resta di attualità il nome di Motti, che radiomercato dava vicinissimo e potrebbe forse accettare ancora una D ma questa volta da cercare di vincere a tutti i costi. E soprattutto va detto che Simone Saporetti, visto al Benelli in qualità di tifoso sia nella semifinale che nella finale play-off, ha fatto sapere che per tornare a Ravenna accetterebbe anche la D. Un Ravenna che si presentasse al via della serie D con un attacco Motti-Saporetti partirebbe ancora una volta favorito. Anche il nome di Nanni (Lentigione) è a questo punto valido, di sicuro alle porte c’è un’altra mezza rivoluzione che la società, molto appassionata e generosa, metterà in atto. Sperando sempre che l’ambiziosissima Pistoiese, già molto attiva sul mercato, cambi girone oppure non diventi un serial killer per i giallorossi come nei campionati precedenti lo sono stati Rimini, Carpi e Forli.

