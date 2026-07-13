Ravenna, non solo Ronaldinho: è in arrivo un altro brasiliano

SANDRO CAMERANI

È presto per parlare di effetto Ronaldinho, ma il campione planetario annunciato con riflessi mediatici clamorosi una ventina di giorni fa potrebbe non essere l’unico brasiliano tesserato con il Ravenna nella stagione iniziata quattro giorni fa. La società giallorossa è infatti in trattativa per assicurarsi Vinicius Negro Di Stefano, 24 anni da compiere a settembre, tesserato con il Crotone, società dalla quale attualmente si registrano molte uscite.

Vinicius è un mediano che associa quantità e qualità. E’ arrivato in Italia dal Sao Paulo under 20 proprio a Crotone, squadra della quale è diventato un punto fermo strada facendo, fino a disputare 37 gare dello scorso campionato. A Crotone l’ha allenato un grande ex giallorosso come Lamberto Zauli: «Se il Ravenna dovesse prenderlo, sarebbe un bel colpo - spiega - perché Vinicius è un centrocampista che sa fare un po’ tutto e conosce molto bene il calcio. Ho visto che nell’ultimo campionato ha trovato continuità di presenze e di rendimento. Lo ritengo un prospetto molto interessante».