Ravenna, non solo Ronaldinho: è in arrivo un altro brasiliano

Ravenna Calcio
Il centrocampista centrale brasiliano Vinicius Negro Di Stefano, ventiquattrenne di proprietà del Crotone
Il centrocampista centrale brasiliano Vinicius Negro Di Stefano, ventiquattrenne di proprietà del Crotone

SANDRO CAMERANI

È presto per parlare di effetto Ronaldinho, ma il campione planetario annunciato con riflessi mediatici clamorosi una ventina di giorni fa potrebbe non essere l’unico brasiliano tesserato con il Ravenna nella stagione iniziata quattro giorni fa. La società giallorossa è infatti in trattativa per assicurarsi Vinicius Negro Di Stefano, 24 anni da compiere a settembre, tesserato con il Crotone, società dalla quale attualmente si registrano molte uscite.

Vinicius è un mediano che associa quantità e qualità. E’ arrivato in Italia dal Sao Paulo under 20 proprio a Crotone, squadra della quale è diventato un punto fermo strada facendo, fino a disputare 37 gare dello scorso campionato. A Crotone l’ha allenato un grande ex giallorosso come Lamberto Zauli: «Se il Ravenna dovesse prenderlo, sarebbe un bel colpo - spiega - perché Vinicius è un centrocampista che sa fare un po’ tutto e conosce molto bene il calcio. Ho visto che nell’ultimo campionato ha trovato continuità di presenze e di rendimento. Lo ritengo un prospetto molto interessante».

Punta cercasi

Il mercato giallorosso continua a muoversi ora in molto veloce in tutti i reparti, attacco compreso. La società vuole, dopo aver chiuso con gli esterni Maggio e Orellana (quest’ultimo potrebbe essere annunciato oggi), anche una punta centrale che possa affiancare Fischnaller alla voce segnature. Diversi i profili analizzati. Intanto Edgaras Dubickas, ex compagno di Orellana a Terni, quindi il croato Leon Sipos, punta centrale massiccia e molto alta, di 26 anni che ha realizzato 23 gol in 65 partite nelle ultime due stagioni a Lecco in Serie C.

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