Ravenna, Marchionni firma per altri due anni: contratto fino al 30 giugno 2027

Il Ravenna in una nota ha ufficializzato la conferma biennale di Marco Marchionni in panchina: “Il Ravenna Football Club comunica con soddisfazione il rinnovo biennale del contratto con l’allenatore Marco Marchionni, che resterà alla guida tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2027. Subentrato nel corso della stagione, il tecnico ha saputo dare identità e metodo al gruppo, portando risultati di rilievo: la conquista della Coppa Italia di Serie D, la vittoria dei playoff e una media punti di 2,47 a partita. La conferma di Marco Marchionni rappresenta la volontà del club di dare continuità al progetto tecnico avviato, consolidando le basi costruite in questi mesi e affrontando le prossime sfide con determinazione e una costante spinta al miglioramento. La società giallorossa rivolge a mister Marchionni i migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che il cammino intrapreso potrà regalare ancora più soddisfazioni”