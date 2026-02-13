Ravenna, Marchionni a un passo dall’esonero

Sono ore di riflessione in casa Ravenna. La sconfitta rimediata a Terni, la quarta nelle ultime 8 giornate di campionato, potrebbe portare all’esonero del tecnico Marco Marchionni. Questa mattina i dirigenti giallorossi si sono riuniti e a minuti è attesa una decisione in un senso o nell’altro. Ma la sorte di Marchionni sembra segnata. Da capire, in caso di esonero, se il Ravenna assumerà subito un nuovo tecnico o se attenderà lunedì, optando per la sfida di domenica con la Juve Next Gen per una soluzione interna.