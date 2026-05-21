Ravenna, Mandorlini va verso la conferma in panchina

“È stata una bella avventura, con un bel gruppo di lavoro e una grande società alle spalle. Il mio futuro? Vedremo, io sono di Ravenna, questa è casa mia, mi piacerebbe restare a lavorare qui”. Così il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini dopo l’eliminazione ai play-off contro la Salernitana. Il figlio Davide, diesse giallorosso, ha aperto alla conferma del padre in panchina: «Io sono per la continuità e non ho mai preso in considerazione di cambiare. Dovrò di sicuro confrontarmi con la proprietà, ma la mia intenzione è di partire il prossimo anno con lo stesso allenatore. La nostra città può essere orgogliosa di questi giocatori e di questa società che sta facendo tanto per il calcio”.