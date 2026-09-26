Ravenna, Mandorlini fa scaldare Soleri: “Sta crescendo e sarà in campo”

Ravenna Calcio
Alessandro Bianconi ha esteso il contratto con il Ravenna al 2028 (Fiorentini)
Alessandro Bianconi ha esteso il contratto con il Ravenna al 2028 (Fiorentini)

Il Ravenna da esportazione ha fatto il pieno la settimana passata, con due vittorie chiare e mantenendo inviolata la porta difesa da Venturi. Adesso i giallorossi devono continuare anche con le ottime abitudini casalinghe, dal momento che hanno vinto entrambe le gare giocate finora al Benelli e intendono proseguire nel loro cammino. Vogliono farlo anche per cercare di sfruttare le trasferte non semplici di Spezia e Reggiana, anche se l’impressione destata finora da Pescara e Perugia lascia speranze non troppo significative a questo proposito.

In casa propria

Al di là di questo aspetto, relativo al calendario di questo turno di campionato, il Ravenna dovrà pensare soprattutto a se stesso, perché il Gubbio è un vecchio bucaniere dei mari insidiosi della Serie C e certamente metterà in campo tutte le sue energie per fare risultato e riscattare il ko interno contro l’Ostiamare. Tra l’altro, molti dei 6 assenti lamentati nell’ultimo turno dagli umbri potrebbero essere disponibili domani, chi dall’inizio e chi a gara in corso. In casa Ravenna, invece, non ci sarà sicuramente Fischnaller, in recupero dopo il problema accusato ad Ostia e papabile di un ritorno tra otto giorni, a Piancastagnaio. A Caravaggio è filato tutto liscio anche con l’opzione del 4-3-3, scelta da Mandorlini alla luce dell’assenza del bomber altoatesino e della forma fisica da ritrovare di Soleri. Per domani il dubbio è se ripetere quello schieramento o se provare a dare già maggiore minutaggio all’ex Spezia facendolo partire dal primo minuto. Sono comunque tante, per motivi di abbondanza, le alternative a centrocampo per Mandorlini, che in caso di attacco a tre non schiererà il trequartista, ruolo nel quale la concorrenza è altrettanto notevole perché Casiraghi e Viola l’hanno fatto per anni in categorie superiori ma lo stesso Tenkorang si è mostrato adatto al compito.

Continuità

A 48 ore dal match, Andrea Mandorlini ha parlato della sfida di domani: «Siamo contenti di quanto fatto finora: in casa dell’Atalanta abbiamo alzato il livello e disputato una buona prova contro una squadra piena di giovani di livello. Domani, invece, sarà un’altra partita, il Gubbio è squadra esperta e di categoria, bisogna dare continuità ai nostri risultati ma per riuscirci servirà una buonissima prova. La sfida dell’anno scorso ha importanza relativa, io resto al presente e chiedo una prestazione importante come quella che abbiamo fornito contro l’Atalanta Under 23. Le caratteristiche del Gubbio sono diverse da quelle dei bergamaschi, proveremo ad adattarci e dovremo fare cose diverse ma sempre cercando di crescere, perché quello resta il nostro primo obiettivo.L’assenza di Fischnaller? È importante: Soleri sta crescendo e visto che la partita è l’allenamento migliore, sarà in campo. Per quanto lo deciderò poi. Stesso discorso vale per Vinicius, che ha bisogno di giocare dopo l’infortunio».

Mandorlini si lasciare infine andare a qualche flash sui singoli giocatori: «Da Pozzo ha avuto una crescita importante, è un notevole giocatore di corsa che può essere utilizzato sull’esterno in ogni settore del campo. Esposito, che domenica ha trovato il gol tra i professionisti, resta il nostro leader di una difesa completa, nella quale ci sono quattro ottimi centrali».

Bianconi estende

A proposito di difensori centrali, ieri il Ravenna ha esteso per una ulteriore stagione il contratto di Alessandro Bianconi, che si è legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2028.

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