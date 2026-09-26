Ravenna, Mandorlini fa scaldare Soleri: “Sta crescendo e sarà in campo”

Il Ravenna da esportazione ha fatto il pieno la settimana passata, con due vittorie chiare e mantenendo inviolata la porta difesa da Venturi. Adesso i giallorossi devono continuare anche con le ottime abitudini casalinghe, dal momento che hanno vinto entrambe le gare giocate finora al Benelli e intendono proseguire nel loro cammino. Vogliono farlo anche per cercare di sfruttare le trasferte non semplici di Spezia e Reggiana, anche se l’impressione destata finora da Pescara e Perugia lascia speranze non troppo significative a questo proposito.

Al di là di questo aspetto, relativo al calendario di questo turno di campionato, il Ravenna dovrà pensare soprattutto a se stesso, perché il Gubbio è un vecchio bucaniere dei mari insidiosi della Serie C e certamente metterà in campo tutte le sue energie per fare risultato e riscattare il ko interno contro l’Ostiamare. Tra l’altro, molti dei 6 assenti lamentati nell’ultimo turno dagli umbri potrebbero essere disponibili domani, chi dall’inizio e chi a gara in corso. In casa Ravenna, invece, non ci sarà sicuramente Fischnaller, in recupero dopo il problema accusato ad Ostia e papabile di un ritorno tra otto giorni, a Piancastagnaio. A Caravaggio è filato tutto liscio anche con l’opzione del 4-3-3, scelta da Mandorlini alla luce dell’assenza del bomber altoatesino e della forma fisica da ritrovare di Soleri. Per domani il dubbio è se ripetere quello schieramento o se provare a dare già maggiore minutaggio all’ex Spezia facendolo partire dal primo minuto. Sono comunque tante, per motivi di abbondanza, le alternative a centrocampo per Mandorlini, che in caso di attacco a tre non schiererà il trequartista, ruolo nel quale la concorrenza è altrettanto notevole perché Casiraghi e Viola l’hanno fatto per anni in categorie superiori ma lo stesso Tenkorang si è mostrato adatto al compito.

A 48 ore dal match, Andrea Mandorlini ha parlato della sfida di domani: «Siamo contenti di quanto fatto finora: in casa dell’Atalanta abbiamo alzato il livello e disputato una buona prova contro una squadra piena di giovani di livello. Domani, invece, sarà un’altra partita, il Gubbio è squadra esperta e di categoria, bisogna dare continuità ai nostri risultati ma per riuscirci servirà una buonissima prova. La sfida dell’anno scorso ha importanza relativa, io resto al presente e chiedo una prestazione importante come quella che abbiamo fornito contro l’Atalanta Under 23. Le caratteristiche del Gubbio sono diverse da quelle dei bergamaschi, proveremo ad adattarci e dovremo fare cose diverse ma sempre cercando di crescere, perché quello resta il nostro primo obiettivo.L’assenza di Fischnaller? È importante: Soleri sta crescendo e visto che la partita è l’allenamento migliore, sarà in campo. Per quanto lo deciderò poi. Stesso discorso vale per Vinicius, che ha bisogno di giocare dopo l’infortunio».

Mandorlini si lasciare infine andare a qualche flash sui singoli giocatori: «Da Pozzo ha avuto una crescita importante, è un notevole giocatore di corsa che può essere utilizzato sull’esterno in ogni settore del campo. Esposito, che domenica ha trovato il gol tra i professionisti, resta il nostro leader di una difesa completa, nella quale ci sono quattro ottimi centrali».