Ravenna, Mandorlini fa scaldare Soleri: “Sta crescendo e sarà in campo”

Il Ravenna da esportazione ha fatto il pieno la settimana passata, con due vittorie chiare e mantenendo inviolata la porta difesa da Venturi. Adesso i giallorossi devono continuare anche con le ottime abitudini casalinghe, dal momento che hanno vinto entrambe le gare giocate finora al Benelli e intendono proseguire nel loro cammino. Vogliono farlo anche per cercare di sfruttare le trasferte non semplici di Spezia e Reggiana, anche se l’impressione destata finora da Pescara e Perugia lascia speranze non troppo significative a questo proposito.