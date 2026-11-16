Ravenna, Mandorlini apre al bis di Ronaldinho: “Se vuole giocare, siamo qui”

Il derby era sentito, ma non era l’avvenimento. L’avvenimento aveva il sorriso largo di Ronaldinho. Alla fine, per Andrea Mandorlini, è arrivato tutto quello che si poteva chiedere: la festa e la vittoria. E non era una settimana semplice da preparare. «Dobbiamo essere soddisfatti prima di tutto di questa serata. Un grande campione, uno dei più grandi del calcio moderno, ha scelto la nostra città per la sua ultima apparizione ufficiale. Già questo basta a darle un valore speciale. Bisogna ringraziare la proprietà per avere immaginato qualcosa che sembrava difficile perfino pensare. Abbiamo visto uno stadio pieno, partecipe, uno di quelli che vorresti trovare ogni domenica. E, naturalmente, perché tutto fosse davvero completo, serviva anche vincere il derby».