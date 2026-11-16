Ravenna, Mandorlini apre al bis di Ronaldinho: “Se vuole giocare, siamo qui”

Il derby era sentito, ma non era l’avvenimento. L’avvenimento aveva il sorriso largo di Ronaldinho. Alla fine, per Andrea Mandorlini, è arrivato tutto quello che si poteva chiedere: la festa e la vittoria. E non era una settimana semplice da preparare. «Dobbiamo essere soddisfatti prima di tutto di questa serata. Un grande campione, uno dei più grandi del calcio moderno, ha scelto la nostra città per la sua ultima apparizione ufficiale. Già questo basta a darle un valore speciale. Bisogna ringraziare la proprietà per avere immaginato qualcosa che sembrava difficile perfino pensare. Abbiamo visto uno stadio pieno, partecipe, uno di quelli che vorresti trovare ogni domenica. E, naturalmente, perché tutto fosse davvero completo, serviva anche vincere il derby».

La vittoria è arrivata. «L’abbiamo cercata e meritata, nel primo e nel secondo tempo. Forse la presenza di Ronaldinho ci ha resi un po’ più spensierati. Nelle giocate, nelle scelte, anche in qualcosa in più che abbiamo concesso agli avversari. Ma era una serata particolare e questo si può capire. La settimana è stata complessa: la preparazione della partita, l’arrivo di Dinho, qualche correzione fatta all’ultimo momento. Ma è finita bene».

Mandorlini rimette poi le cose nella giusta prospettiva. «L’aspetto principale della giornata era Ronaldinho. La sua partita, qui, con questi colori. Un evento unico e per questo dobbiamo essergli grati. Ci ha fatto vedere che cosa resta di un talento fuori misura. A 46 anni conserva ancora tocchi e idee che appartengono a pochi. La velocità non può essere quella di una volta, è normale. In allenamento ha fatto uno stop che io e tanti altri non riusciremmo a fare in dieci vite. Nel riscaldamento utilizzava quasi sempre l’esterno del piede, un modo diverso di pensare il gioco: il modo di un campione».

La gestione era stata programmata con flessibilità. «Eravamo pronti a sostituirlo in qualsiasi momento, se fosse stato necessario. Credo però che chiudere al termine del primo tempo sia stato il modo migliore. Ha avuto lo spazio per salutare il pubblico e ricevere l’omaggio che meritava».

Il risultato, assicura Mandorlini, non è mai stato una preoccupazione. «Non sono stato mai in ansia, anche se dirlo dopo una vittoria può sembrare facile. La squadra continuava a creare, pur concedendo qualcosa in più del solito. È stata una giornata di quelle che restano, da ricordare con orgoglio. E se Ronaldinho decidesse di giocare ancora una partita con questa maglia, noi siamo qui. Almeno dal punto di vista sportivo, non ci sarebbe alcun problema».

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