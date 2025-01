Ravenna, la rivincita di Biagi davanti a Briatore e Borriello: “Ci tenevo, mi sentivo in colpa”

Si è fatto perdonare molto presto, Simone Biagi. La disattenzione che, una settimana prima, aveva regalato il rigore del pari al Tuttocuoio è infatti stata non solo pareggiata ma saldata in attivo con la rete straordinaria che ha consentito al Ravenna in un colpo unico di battere la Pistoiese, mantenere la testa della classifica in coabitazione con Forlì e Tau ed eliminare di fatto una pericolosa concorrente dalla lotta per la promozione. E’ stata una grande domenica, quindi, quella del Benelli, frequentata come spesso accade da alcuni vip (Flavio Briatore e Marco Borriello), roba ormai frequente a Ravenna visto il prestigio e l’attività intensa della gestione-Cipriani.