Ravenna, la favola continua: sbanca San Benedetto e resta in vetta (0-1)

La favola giallorossa continua: i giallorossi sbancano anche San Benedetto del Tronto e si confermano in vetta alla classifica (0-1). Brivido finale per un gol annullato a Sbaffo al 94’ per fallo su Anacoura.

Ravenna in vantaggio al 22’: punizione dalla trequarti sinistra di Spini e dopo la respinta della difesa, Corsinelli inventa un pregevole lob per Luciani che di destro gonfia la rete. Qui la Samb si innervosisce e cerca di mettere la gara sulla corrida, giocandosi una card per il Var per chiedere un rosso a Donati (fallo su Candellori) che non c’è: il tecnico di casa Palladini esagera con le proteste e viene espulso, con la gara che arriva all’intervallo ricca di tensione.

Nella ripresa brivido al 48’ su destro a giro di Candellori fuori di poco, poi al 55’ la botta di Candellori è centrale e non crea problemi ad Anacoura. Il Ravenna si schiaccia troppo e al 67’ Marchionni chiama Motti e Zagre per Luciani e Spini, con Motti che ha subito un buon impatto per alzare il baricentro, poi una splendida girata in area di Zagre destinata alla rete è alzata in angolo dalla schiena di Pezzola. La Samb fatica a rendersi pericolosa e si rivede in avanti col tiro fuori di Konatè (77’) dopo un triangolo con Sbaffo. Nel finale la gara si incattivisce di nuovo e la Samb chiede un nuovo check al Var dopo un contatto al limite dell’area tra Tenkorang ed Eusepi all’83’, ma il controllo premia il Ravenna. L’arbitro concede 6’ di recupero e brivido finale al 94’ quando Sbaffo punisce un’uscita sbagliata di Anacoura, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. Controllo Var e decisione confermata.