Il Ravenna ha annunciato il suo nuovo assetto del settore giovanile. “Alla guida del nuovo corso - si legge in una nota del club - due responsabili della metodologia, scelti da Davide Mandorlini: Federico Turchetta e Giulio Pastecchia come coordinatori del progetto, il cui focus sarà creare un percorso indentitario e verticale all’interno del settore giovanile. Ben chiari e profondi i principi ed i binari sui quali si muoverà il settore giovanile e tutto lo staff giallorosso, principi che, come illustrato da Mandorlini in conferenza stampa, dovranno far si che il Ravenna diventi la prima scelta da parte di tutti i ragazzi del territorio”.

Ad accompagnare Turchetta e Pastecchia in questo percorso è stato confermato come responsabile dell’area performance Lorenzo Dadina che già da anni coordina la preparazione fisica dei giovani leoni. Dal punto di vista della composizione del settore giovanile questo sarà un percorso nuovo, che riparte dalla composizione delle rose della passata stagione e darà la possibilità ai ragazzi di mettersi alla prova con questa nuova metodologia. Per le integrazioni già attivo il nuovo Responsabile dell’area scouting, Massimo Paciotti (storico ex allenatore del Russi) che avrà il compito insieme al suo staff di individuare i talenti futuribili da inserire nel vivaio giallorosso, operando secondo etica ed in collaborazione con le società del territorio, una sinergia da cui non si può prescindere.