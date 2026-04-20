Ravenna in ritiro per preparare al meglio i play-off

Aprile 2026? No, luglio 2025. Per preparare i play-off senza lasciare niente di intentato e preparare nel modo più esatto i prolungamenti di stagione il Ravenna riprenderà da dove era partito. Ovvero da Acquapartita, sede che aveva ospitato il ritiro precampionato dei giallorossi e che torna di attualità adesso, a distanza di quasi nove mesi. Nel dopo partita di sabato sera, infatti, sono caduti i pochi veli che restavano sulla sede del nuovo ritiro dei giallorossi: ancora Acquapartita, quindi, da giovedì 23 al 28 aprile, poi ci si sposterà a Glorie.

Significativo anche il fatto che a risolvere la gara al quarto minuto di recupero sia stato il diffidato Di Marco, entrato da poco e abbastanza a sorpresa: «Di Marco era a rischio ammonizione però è entrato determinato come del resto tutti quelli che sono subentrati a gara in corso e si sono subito calati nel match con la massima concentrazione. Alla fine ho deciso di cambiare per dare un impulso offensivo, volevamo provare a vincere anche l’ultima partita del campionato e tutta la squadra ha risposto bene, non solo Di Marco».

Il tutto nel quadro della conferenza di Andrea Mandorlini che ha fatto seguito alla quinta vittoria consecutiva dei giallorossi, quindi il modo migliore per andare relativamente in letargo anche con la consapevolezza di una solidità difensiva convincente, dal momento che il Ravenna non prende gol dai minuti di recupero di Sassari, quindi da 34 giorni: «E’ stato sicuramente importante avere chiuso bene il campionato - ha detto Mandorlini - sono contento per il comportamento della squadra in vista dell’obiettivo dei play-off che comunque saranno una cosa a parte, come già detto».

Adesso, dunque, dopo quattro giorni di riposo il Ravenna farà rotta su Acquapartita, con i play-off sullo sfondo: «Il nostro obiettivo adesso sarà quello di mantenere la condizione in vista dei play-off, andremo in ritiro anche per questo e faremo un’amichevole o una partita tra di noi prima della ripresa dei lavori a casa, quindi da martedì 5 maggio. Cercheremo di arrivare agli spareggi in buona condizione e per questo è stato importante vincere le ultime partite di campionato, in prospettiva cercheremo ancora di migliorare le nostre prestazioni, serviranno intensità e concentrazione senza dubbio».

Sulla strada che porta al 10 maggio la prima necessità del Ravenna è quella di recuperare Matteo Rossetti, mentre non preoccupano le condizioni di Solini e gli altri acciaccati sono già in gruppo, compreso Falbo. Non andrà trascurato il fatto di poter contare su un Viola che sta recuperando.

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