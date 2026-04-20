Ravenna in ritiro per preparare al meglio i play-off

Aprile 2026? No, luglio 2025. Per preparare i play-off senza lasciare niente di intentato e preparare nel modo più esatto i prolungamenti di stagione il Ravenna riprenderà da dove era partito. Ovvero da Acquapartita, sede che aveva ospitato il ritiro precampionato dei giallorossi e che torna di attualità adesso, a distanza di quasi nove mesi. Nel dopo partita di sabato sera, infatti, sono caduti i pochi veli che restavano sulla sede del nuovo ritiro dei giallorossi: ancora Acquapartita, quindi, da giovedì 23 al 28 aprile, poi ci si sposterà a Glorie.