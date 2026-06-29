Ravenna, in porta sta per tornare Venturi

Venturi firma, Luciani torna. Almeno per il momento. Il silenzio più assoluto regna sul mercato del Ravenna, che si muove assolutamente sotto traccia, tanto che le voci che circolano sono poche e infondate.

Attacco da rifondare

Assolutamente infondata è quella che vuole tre squadre, Sambenedettese su tutte, interessate a Fischnaller. È infatti assurda l’ipotesi che una società ambiziosa come quella giallorossa possa privarsi dell’unico attaccante che nella passata stagione, exploit di Okaka nel girone di andata a parte, ha confermato di possedere un raro fiuto del gol. Piuttosto, dal momento che il Ravenna dovrebbe giocare almeno inizialmente con il 4-3-3 andranno trovati i compagni offensivi dell’altoatesino. Spini potrebbe essere un’idea, perché quello di attaccante esterno é comunque il suo ruolo, ma tutto da valutare è il ritorno di Luciani. La Torres non proverà a tenerlo, Luciani tornerà quindi a Ravenna dove, è sempre bene ricordarlo, era stato il colpo del mercato 2025. Andrea Mandorlini, che non l’ha avuto in rosa, lo valuterà quindi in ritiro e non è da escludere che Luciani possa avere una nuova occasione per dimostrare il suo valore a Ravenna.

Ecco Venturi

Intanto Giacomo Venturi è appena tornato dalle vacanze in Puglia e in questi giorni è attesa la firma del contratto biennale che segnerà il suo atteso ritorno a Ravenna, bloccato un anno fa dall’Arezzo, che sfrutto’ il tardivo ripescaggio dei giallorossi.

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