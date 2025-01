Ravenna-Ilari: ecco il colpo dell’Epifania

Avanti così, ma senza lasciare nulla di intentato sulla strada che porta alla Serie C e sulla quale il Forlì è in vantaggio e il Tau non molla. Il direttore sportivo Davide Mandorlini è sempre attivo sul mercato e ha di fatto trovato l’accordo per portare a Ravenna l’esperto Carlo Ilari. Centrocampista marchigiano classe 1991, Ilari arriva dal Lecco, dopo 19 presenze e due reti in questa stagione nel Girone A di Serie C. Il futuro giallorosso, a parte gli esordi con l’Ascoli in B, ha sempre giocato in C e rappresenterà l’alternativa tecnica all’attuale centrocampo ravennate. Ora, per chiudere il cerchio, manca solo un attaccante, dopo gli arrivi di Amoabeng, Mereghetti e De Gori ed aspettando il tesseramento di Zegre.