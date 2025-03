è tornato domenica scorsa Andrea Venturini, che aveva saltato due partite per un acciacco muscolare. è tornato e si è visto, perché oltre a contribuire all’ ennesimo clean sheet di Fresia e la sua band, ha anche sfiorato il gol con una conclusione a parabola dal limite alzata in angolo in extremis del portiere del San Marino, Branduani. Venturini, già protagonista di una promozione col Ravenna di Antonioli, è tornato a casa anche grazie al suo ex compagno di reparto Davide Mandorlini, ora sulla scrivania di direttore sportivo, e il beneficio di esperienza e qualità è stato sicuramente notevole per aiutare la squadra a lottare con grande competitività per la promozione.

Ritorno con vittoria

Il difensore giallorosso riavvolge i ricordi recenti: «Mi ero procurato una distorsione a Piacenza – racconta Venturini - ma per fortuna adesso sono del tutto recuperato. Sono rientrato appunto con il San Marino: abbiamo disputato un grande primo tempo ma segnando una sola rete, così quando gli avversari nella ripresa hanno dovuto alzare il ritmo le cose sono state meno semplici pur se loro hanno avuto una sola, vera occasione, proprio all’ultimo minuto. Di sicuro la situazione dovrà servirci nuovamente da lezione per cercare di chiudere anzitempo le partite nelle quali dimostriamo la nostra superiorità». Tra sabato e mercoledì, il Ravenna vivrà almeno 180 minuti fondamentali per la sua stagione: «Vero, ci aspettano giorni impegnativi tra campionato e Coppa. Pensiamo adesso all’anticipo e a cercare di vincerlo, solo dopo penseremo concretamente alla finale. Di sicuro si tratta di un traguardo che tutti noi sentiamo parecchio e che davvero vogliamo provare a centrare».

Assenze e turnover?

Nell’anticipo di sabato alle 17.30 il Ravenna affronterà una squadra in forma come lo Zenith Prato, ma l’obiettivo giallorosso relativo ai tre punti non può certo cambiare. Piuttosto, non va escluso a priori che Venturini possa accentrarsi in mezzo alla difesa, sempre che il diffidato Esposito non venga risparmiato in vista del big match di Forlì, che arriverà dopo la sosta e conseguentemente dopo la fondamentale finale di Coppa Italia. Quanto agli infortunati più seri, Matteo Onofri spera di essere disponibile per la finale di Coppa Italia, Carlo Ilari invece proverà a recuperare per Forlì.

