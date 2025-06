Ravenna, il ripescaggio è dietro l’angolo

Giorni di attesa in casa Ravenna. Attesa con ottimismo, questo sì, ma comunque attesa necessaria perché se i termini per l’iscrizione posticipata del Brescia scadranno martedì 24 la Figc comunicherà solo giovedì 26 la situazione definitiva e, ci si augura, il conseguente ripescaggio del Ravenna in serie C. Un ritorno tra i professionisti che a questo punto sembra molto probabile dopo che a Brescia da giovedì sera si parla dell’avvenuta iscrizione della società di Cellino ad una serie C comunque impraticabile per i motivi noti, però di questi tempi è sempre meglio aspettare. Del resto come dicono Trapattoni e Ariedo Braida, «non dire gatto finchè non ce l’hai nel sacco».

Anche perché a Brescia c’è ancora fermento per la proposta di fusione della Feralpisalò, vista di buon occhio dall’amministrazione comunale ma ovviamente non dalla tifoseria. Continua comunque sotto traccia il lavoro del direttore sportivo Davide Mandorlini, che con l’ingaggio di Matteo Motti ha già piazzato un colpo sicuramente notevole. Alcune conferme ufficiali dovrebbero arrivare in settimana, a cominciare da quella fondamentale del difensore centrale Esposito tra i migliori in serie D.

