Ravenna, il dopo-Baldassarre e Giraldi già pienamente operativo

Novità societarie in casa Ravenna, non marginali ma comunque neppure decisive per quanto riguarda il futuro della proprietà giallorossa e neppure della squadra. Dopo la notizia pubblicata mercoledì anche nel corso della giornata si sono susseguite le conferme, sui tanti siti che si occupano di mercato ma che soprattutto seguono da vicino le sorti del Lecce. Tutti hanno confermato che è imminente la firma di Mattia Baldassarre, anche se piuttosto che come amministratore delegato invece come nuovo Cro (Chief Revenue Officer) del Lecce. In pratica, dopo aver rescisso il contratto con il Ravenna proprio in queste ore, Baldassarre andrà ad occuparsi della gestione operativa e dei ricavi del club salentino che milita in serie A.