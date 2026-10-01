Ravenna, il dopo-Baldassarre e Giraldi già pienamente operativo

Novità societarie in casa Ravenna, non marginali ma comunque neppure decisive per quanto riguarda il futuro della proprietà giallorossa e neppure della squadra. Dopo la notizia pubblicata mercoledì anche nel corso della giornata si sono susseguite le conferme, sui tanti siti che si occupano di mercato ma che soprattutto seguono da vicino le sorti del Lecce. Tutti hanno confermato che è imminente la firma di Mattia Baldassarre, anche se piuttosto che come amministratore delegato invece come nuovo Cro (Chief Revenue Officer) del Lecce. In pratica, dopo aver rescisso il contratto con il Ravenna proprio in queste ore, Baldassarre andrà ad occuparsi della gestione operativa e dei ricavi del club salentino che milita in serie A.

Niente scossoni

La notizia, dunque, non comporterà nessuno scossone in seno alla proprietà del Ravenna, dove la leadership condivisa da Ignazio Cipriani e dal gruppo Black Duck, del quale Baldassarre fa parte, continuerà a dettare la linea generale della compagine societaria giallorossa. E’ in programma lo svolgimento di un consiglio di amministrazione per definire i necessari sviluppi della situazione societaria. Non è del tutto escluso che la nomina di un nuovo amministratore delegato possa slittare o comunque essere oggetto di successive valutazioni, ad ogni modo appare certo che quando sarà il momento la nuova carica dovrebbe spettare ad un altro esponente del gruppo Black Duck. Nessuna altra variante è invece prevista nelle cariche societarie.

Il ruolo di Giraldi

Non sarà probabilmente il nuovo ad Filippo Giraldi, uomo anch’egli Black Duck, però completamente coinvolto nelle cose di campo e sul mercato. L’ex responsabile scouting di Brescia (2011-12), Watford (dal 2014 al 2020) e successivamente direttore sportivo del Nottingham Forest fino al 2023, comunque, anche se non è mai stato ufficializzato al momento, fin dall’inizio di questa stagione e quindi dal ritiro di Acquapartita fa parte a tutti gli effetti della società giallorossa e collabora con Davide Mandorlini nel ruolo che era stato fino alla scorsa estate di Gianluca Olivieri, poi passato a luglio a fare il diesse del Carpi.

Verso la Pianese