Troppo simili, difficile e quasi impossibile farli giocare assieme con buoni risultati. Era l’impressione di inizio stagione quando si parlava della coppia Lorenzo & Lorenzo. Sono Lonardi e Rossetti, centrocampisti classici da piazzare davanti alla difesa o comunque nel vivo dell’azione nel momento in cui la manovra prende il via. Le ultime due partite, targate Andrea Mandorlini, hanno in realtà smascherato una problematica che evidentemente era soltanto ipotizzata, perché i due hanno lavorato molto bene in entrambe le fasi (sia Rossetti che Lonardi sono andati al tiro pericolosamente in una circostanza) e liberato le galoppate di Tenkorang, parzialmente libero adesso da eccessivi compiti di copertura. La formula che ha portato due vittorie su due evidentemente sarà messa a dura prova adesso dalle prossime tre gare, in particolare dalle trasferte ad Arezzo prima e ad Ascoli poi. Tuttavia, la chiave di lettura sembra giusta, anche se il lungo stop al quale va incontro Viola lascia eventualmente solo Spini come possibile trequartista davanti a Lonardi e Rossetti.