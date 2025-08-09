Ravenna, il boom della Mero trascina gli abbonamenti

Sempre più in alto, come nello spot pubblicitario di un tempo con Mike Bongiorno. La campagna abbonamenti del Ravenna procede a ritmo sostenuto e promette di superare le 2.054 tessere staccate un anno fa. Anzi, l’obiettivo è quello di raggiungere il tetto massimo di abbonamenti stabilito dalla società: 2.500. Questo avverrà una volta inserite nel totale anche le tessere commerciali e quelle che prenderanno le famiglie del settore giovanile. Attualmente gli abbonamenti acquistati sono 1.707 e ad un conteggio abbastanza preciso ma ovviamente parziale sono suddivise così: 1.200 in curva Mero (70%), 321 nel parterre (18%), 186 nelle tribune (12%). Il boom della curva è figlio dell’entusiasmo tra i più giovani ma anche nella fedeltà da sempre manifestata dallo zoccolo duro dei sostenitori, alimentato ulteriormente con l’avvento, nel luglio 2024, di Ignazio Cipriani e della nuova proprietà.