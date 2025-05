Ravenna, il 2 giugno al Benelli la “Partita del Cuore” a sostegno di Advs

Domenica 2 giugno lo stadio Benelli ospiterà La Partita del Cuore, un evento benefico organizzato dal Ravenna FC il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Advs Ravenna, realtà da sempre impegnata nella promozione della donazione di sangue sul territorio.

A partire dalle 19, tre squadre speciali scenderanno in campo per dare vita a un triangolare che promette emozioni e sorrisi: i tifosi giallorossi, gli sponsor giallorossi e lo staff del Ravenna Fc si sfideranno in un clima di amicizia e partecipazione, uniti da un unico obiettivo: fare del bene.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la sfilata del settore giovanile del Ravenna Fc. Non mancheranno altre sorprese, pensate per coinvolgere tutto il pubblico presente in una festa che vuole celebrare lo sport come strumento di unione e solidarietà.

Sull’iniziativa è intervenuta la Presidente di Advs Ravenna, Monica Dragoni, che ha dichiarato: “Ringrazio di cuore il Ravenna FC per aver sposato questa splendida iniziativa, che proprio in questa giornata unisce i valori della Repubblica alla solidarietà. Lo sport è simbolo di unione e comunità e abbraccia il dono del sangue, che è un gesto concreto per salvare vite.”

Così il direttore generale del Ravenna Fc, Paolo Scocco: “La nostra società vuole essere un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche sociale per la città. ‘La Partita del Cuore’ è un’occasione concreta per ribadire quanto sia importante rafforzare il legame con il territorio e sostenere realtà come Advs, che operano quotidianamente per il bene della collettività. Unire sport e solidarietà in una giornata simbolica come il 2 giugno è per noi motivo di orgoglio.”

L’ingresso allo stadio sarà possibile con un biglietto dal valore simbolico di 5 euro, disponibile già da settimana prossima presso il punto prelievi Advs all’Ospedale di Ravenna.