Ravenna, “ha provocato i tifosi del Perugia”: multato Mandorlini

Il match con il Perugia è stato chiarificatore sotto diversi aspetti, a prescindere da quello più importante che resta sempre e comunque il risultato. Quello principale è che il Ravenna si è sbloccato in modo concreto con i cambi effettuati da Mandorlini, il quale comunque era stato praticamente obbligato a rispolverare il 4-3-3 dal fatto che Fischnaller si era allenato a singhiozzo in settimana e non poteva avere i 90 minuti nelle gambe, mentre l’ultimo arrivato Soleri era a corto di preparazione avendo sempre lavorato a parte da quando lo Spezia l’aveva messo sul mercato e il giocatore stava aspettando la rescissione.

Trequartista e due punte

Del resto l’ingaggio di Soleri, caldeggiato da società e tecnico come ruolo e caratteristiche (le stesse di Zilli, sfumato a fine mercato) era finalizzato ad avere una terza punta centrale, preferibilmente alta, da alternare a Fischnaller e Rabbi. Questo per mantenere sempre calda la possibilità di giocare con il 4-3-1-2, un modulo che ha certamente dato buoni frutti finora sia per l’abitudine al gol degli attaccanti (primi passi super di Rabbi, con 4 gol in 3 partite) che per il tasso di qualità che alle loro spalle possono fornire Viola e Casiraghi. Fermo restando che pur essendo meno tecnico Tenkorang possiede il dono invidiabile dei tempi di inserimento sotto porta.

Col rientro di Esposito dopo le tre giornate di squalifica ha preso forma quella che, assieme a Zaro, può essere una delle migliori coppie centrali del girone, potendo anche contare su alternative valide come Bianconi e Solini. Conforta anche il ritorno di Donati, sebbene togliere Da Pozzo in questo momento non sia facile. Ma potrebbe essere necessario ad esempio questa settimana, con tre partite in sette giorni e alla luce del grande dispendio di energie esibito sempre dal giovane esterno destro. Ecco perché già ad Ostia è lecito attendersi qualcosa di nuovo rispetto al Perugia, per un discorso di energie e non solo.

E’ ancora indisponile Falbo, mentre Vinicius potrebbe andare in panchina. Intanto è stato ufficializzato l’ingaggio di Edoardo Soleri, che vestirà la maglia numero 28 e che domani sarà in panchina.