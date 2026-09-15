Ravenna, “ha provocato i tifosi del Perugia”: multato Mandorlini

Ravenna Calcio
Andrea Mandorlini (Foto Massimo Fiorentini)
Andrea Mandorlini (Foto Massimo Fiorentini)

Il match con il Perugia è stato chiarificatore sotto diversi aspetti, a prescindere da quello più importante che resta sempre e comunque il risultato. Quello principale è che il Ravenna si è sbloccato in modo concreto con i cambi effettuati da Mandorlini, il quale comunque era stato praticamente obbligato a rispolverare il 4-3-3 dal fatto che Fischnaller si era allenato a singhiozzo in settimana e non poteva avere i 90 minuti nelle gambe, mentre l’ultimo arrivato Soleri era a corto di preparazione avendo sempre lavorato a parte da quando lo Spezia l’aveva messo sul mercato e il giocatore stava aspettando la rescissione.

Trequartista e due punte

Del resto l’ingaggio di Soleri, caldeggiato da società e tecnico come ruolo e caratteristiche (le stesse di Zilli, sfumato a fine mercato) era finalizzato ad avere una terza punta centrale, preferibilmente alta, da alternare a Fischnaller e Rabbi. Questo per mantenere sempre calda la possibilità di giocare con il 4-3-1-2, un modulo che ha certamente dato buoni frutti finora sia per l’abitudine al gol degli attaccanti (primi passi super di Rabbi, con 4 gol in 3 partite) che per il tasso di qualità che alle loro spalle possono fornire Viola e Casiraghi. Fermo restando che pur essendo meno tecnico Tenkorang possiede il dono invidiabile dei tempi di inserimento sotto porta.

Col rientro di Esposito dopo le tre giornate di squalifica ha preso forma quella che, assieme a Zaro, può essere una delle migliori coppie centrali del girone, potendo anche contare su alternative valide come Bianconi e Solini. Conforta anche il ritorno di Donati, sebbene togliere Da Pozzo in questo momento non sia facile. Ma potrebbe essere necessario ad esempio questa settimana, con tre partite in sette giorni e alla luce del grande dispendio di energie esibito sempre dal giovane esterno destro. Ecco perché già ad Ostia è lecito attendersi qualcosa di nuovo rispetto al Perugia, per un discorso di energie e non solo.

E’ ancora indisponile Falbo, mentre Vinicius potrebbe andare in panchina. Intanto è stato ufficializzato l’ingaggio di Edoardo Soleri, che vestirà la maglia numero 28 e che domani sarà in panchina.

Ammenda per Mandorlini

Due ammende in casa Ravenna: 200 euro alla società perché dalla curva Mero sono stati lanciati “ventidue bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze”; mille euro ad Andrea Mandorlini “per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari in quanto, mentre transitava sotto il Settore Ospiti rivolgeva loro un gesto offensivo e provocatorio, provocando una veemente reazione degli stessi” referto dell’ispettore della procura federale.

La squadra arbitrale

Sarà Alessandro Recchia di Brindisi a dirigere domani alle ore 18.30 Ostia Mare-Ravenna. Avrà per assistenti Gianmarco Macripò di Siena e Steven La Regina di Battipaglia. Il IV ufficiale sarà Mattia Maresca di Napoli mentre come operatore Fvs è stato scelto Andrea Romagnoli di Albano Laziale.

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