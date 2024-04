Calcio serie D, Ravenna-Forlì: derby che non è mai banale

Sette derby giocati al Benelli nel ventunesimo secolo e quattro di questi hanno visto Massimo Gadda sedere su una delle due panchine. La storia recente delle sfide tra Ravenna e Forlì può essere raccontata anche da questo punto di vista. Il primo derby di Gadda è anche il primo del nuovo secolo: risale a 20 anni fa, il 18 gennaio 2004, in serie C2. Gadda siede sulla panchina del Ravenna e i giallorossi dominano e chiudono in vantaggio il primo tempo con un gol del francese Bochu. Ma al quarto d’ora della ripresa entra in campo per il Forlì Christian Lantignotti e sale in cattedra. Dopo pochi minuti va in gol e poi propizia anche la rete vincente di Bernardi per il 2-1 corsaro del Forlì.

Il 29 novembre 2015, in serie D, Gadda siede invece sulla panchina forlivese e il derby finisce 1-1. Segna molto presto il futuro giallorosso Manuel Nocciolini per il Forlì e replica dopo un minuto Alessio Ambrogetti. Il Ravenna, allenato da Andrea Mosconi è neo promosso e punta solo alla permanenza in categoria. Il Forlì è una squadra notevole, ma trova nel girone l’invalicabile concorrenza del Parma: la serie C arriva alla fine grazie al ripescaggio. Gli ultimi due derby sono storia recente. Il 21 novembre 2021 il Ravenna vince 2-1 in rimonta e Massimo Gadda allena ancora il Forlì. I galletti vanno avanti con Gkertsos, ma il Ravenna di Andrea Dossena si rivela micidiale sui corner. Prima segna Adamu Haruna (non è l’unico dispiacere dato da questo giocatore a Gadda) e poi decide il difensore goleador Antonini Lui. Passa un anno, Gadda cambia panchina e ritorna su quella giallorossa. Il 4 dicembre 2022 su un terreno infame il Forlì di Mattia Graffiedi passa nel primo tempo con un rigore di Amedeo Ballardini. Pareggia Marangon all’80’ e a tempo scaduto Melandri ribalta il risultato.

Avversario rituale

Allargando gli orizzonti all’intera storia il Forlì è l’avversario più tradizionale per il Ravenna. In totale ben 48 confronti giocati in casa con 20 vittorie del Ravenna, 16 pareggi e 12 successi del Forlì, 60 gol giallorossi e 51 biancorossi. Il Forlì non vince a Ravenna dal 26 settembre 2004 quando si impose per 1-0 con gol di Giunchi. Rocco Cotroneo è il tecnico biancorosso autore degli ultimi due blitz al Benelli (2004).

Ricorso respinto

Niente da fare per il ravennate Marino che sconterà la terza giornata di squalifica.