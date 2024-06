Affare fatto: il Ravenna è di Ignazio Cipriani. Oggi è stato perfezionato il closing, come annuncia il comunicato del club: “La società Ravenna Football Club 1913 comunica che, nella mattinata di oggi, è stato perfezionato il closing per il passaggio del 100% delle quote della società ad Ignazio Cipriani. Il nuovo presidente incontrerà gli organi di stampa in una conferenza fissata nella mattinata del 4 luglio per illustrare il progetto sportivo per la città di Ravenna”.