Ravenna, Esposito, mazzata di fine stagione: l’espulsione costa tre giornate

L’ingenuo cartellino rosso rimediato nel finale di Ravenna-Salernitana è costato tre giornate di squalifica ad Adriano Sergio Esposito, con questa motivazione: “In quanto, colpiva al volto con uno schiaffo un avversario spingendolo e facendolo cadere, senza conseguenze”. Una giornata ad Alessandro Bianconi, espulso per doppia ammonizione in avvio di ripresa. Multa di 400 euro al Ravenna “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze”.