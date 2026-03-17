Ravenna, Esposito firma fino al 2028

Ravenna e Adriano Esposito avanti insieme fino al 2028. In una nota il club giallorosso annuncia il prolungamento del contratto: “La società Ravenna Football Club è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Adriano Esposito che si legherà ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2028. Arrivato al Ravenna FC nell’estate 2023, Adriano è diventato subito un punto fermo della retroguardia giallorossa, guidata con carisma e sicurezza, ha da poco superato il traguardo delle 100 presenze col club. La società augura ad Adriano i migliori auguri per il proseguimento di questo entusiasmante percorso in giallorosso”.