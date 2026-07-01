Ravenna, effetto Ronaldinho: il salto dalla C alla A in due anni è pagato a 50 dalle agenzie di scommesse

La notizia che ha acceso il cuore dei romantici del calcio: Ronaldinho si prepara a rimettere gli scarpini per il Ravenna, scatenando una vera e propria ‘Dinho-mania’. Nonostante qualche giustificato dubbio, i bookmaker pensano già al Ravenna in Serie A. L’arrivo dell’ex Pallone d’Oro ha spinto i betting analyst di Better e Planetwin365- si legge su Agipronews - a lanciare una scommessa che sa di impresa. Il Ravenna in Serie A entro due anni, ovvero un doppio salto consecutivo dalla C alla massima serie, è offerto a 50.00. Oltre la promozione, c’è anche una scommessa sulle prestazioni personali del fenomeno brasiliano: un rientro convincente, con almeno 6 gol stagionali di Ronaldinho in campionato, si gioca infatti a 1.80.