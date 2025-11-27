Ravenna, ecco Viola: «Convinto dal progetto»

I tifosi giallorossi sognano, e da quando a Ravenna si è insediata la proprietà Cipriani-Black Duck non è una novità. Tanto meno adesso che la squadra di Marchionni, da neopromossa, è al secondo posto in campionato ed ha già superato tre turni di Coppa Italia. Tantomeno ora che in giallorosso è sbarcato Nicolas Viola, certamente non più un giovane promettente ma certamente un lusso per una Serie C che, in carriera, il talentuoso centrocampista calabrese non ha mai frequentato. Fino a ieri, giorno della firma che lo lega al Ravenna fino al 30 giugno ma con opzione di rinnovo fino al 2027.