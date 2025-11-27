Ravenna, ecco Viola: «Convinto dal progetto»

I tifosi giallorossi sognano, e da quando a Ravenna si è insediata la proprietà Cipriani-Black Duck non è una novità. Tanto meno adesso che la squadra di Marchionni, da neopromossa, è al secondo posto in campionato ed ha già superato tre turni di Coppa Italia. Tantomeno ora che in giallorosso è sbarcato Nicolas Viola, certamente non più un giovane promettente ma certamente un lusso per una Serie C che, in carriera, il talentuoso centrocampista calabrese non ha mai frequentato. Fino a ieri, giorno della firma che lo lega al Ravenna fino al 30 giugno ma con opzione di rinnovo fino al 2027.

Ieri pomeriggio a Glorie, Viola, che ha scelto la maglia numero 10, ha svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra, confermando subito le migliori intenzioni di diventare il valore aggiunto di un Ravenna che comunque sta già disputando una stagione ad altissimo livello. La società giallorossa, però, più di una volta ha espresso la volontà di effettuare movimenti che potessero migliorare lo standard della rosa, non certamente tanto per fare: «Mi sono confrontato con l’allenatore – spiega l’ex Cagliari – e ho avuto modo di conoscere una persona esigente. Come è giusto che sia, anche perchè io stesso sono molto esigente nei miei confronti. Penso che non avrò problemi di inserimento e sono completamente a disposizione. Conosco alcuni dei giocatori più esperti come Donati e Okaka ma ho avuto modo di studiare tutta la squadra e in Coppa martedì scorso ho visto tanti elementi interessanti e giovani. I test fisici che ho svolto hanno dato buoni risultati, adesso arrivano gli allenamenti che spero confermino la mia convinzione di poter essere già pronto. Ci sono senza dubbio buone prospettive».

Come detto, la Serie C per Viola rappresenta una novità assoluta, magari una decisione di non facile maturazione: «Da quando ho lasciato il Cagliari mi sono sempre allenato perchè ritengo di poter ancora giocare ad alto livello, per questo ho voluto aspettare qualche mese. Poi ho capito da un lato che per gli svincolati adesso non è facile ricollocarsi in alto come desideravo e nello stesso tempo ho riflettuto sulla proposta del Ravenna. E’ vero che si tratta di Serie C e quindi una novità per me, tuttavia mi ha convinto la proposta seria e ambiziosa anche in chiave futura. Si tratta di un progetto con una immaginazione importante e io sono uno con una grande immaginazione e non certo privo di ambizione».

Viola si è messo in evidenza nel corso di una lunga e gloriosa carriera, che oltre alle promozioni dalla B alla A con Benevento e Cagliari si è dipanata anche con le maglie di Reggina, Palermo, Ternana e Bologna, anche per la notevole precisione sui calci piazzati. Avendolo acquisito, il Ravenna vanta adesso una notevole arma in più da sfruttare in un settore nel quale finora ha ottenuto poco. «E’ una mia caratteristica – chiude il neo giallorosso – cercherò di dare una mano al Ravenna anche sotto questo aspetto».