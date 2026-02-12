Ravenna, è venuto il momento di alzare la voce anche in trasferta

Il girone B vive una settimana lunga e impegnativa, certamente per un Ravenna che arriva sì dal successo sul Carpi ma ora è chiamato alla trasferta odierna nella polveriera di Terni, dove la società (esposto del proprietario Rizzo contro Ferrero e l’ex amministratrice Pucci) è chiacchierata e la tifoseria in subbuglio, poi attenderà quella Juventus Next Gen che al momento è una delle squadre più in forma, se non la più in forma. Un passo alla volta, ovviamente, ma nell’arco delle tre partite in otto giorni è possibile che l’ampia rosa giallorossa venga gestita con attenzione. Sempre, però, senza esagerare nel turn over, anche se le soluzioni a disposizione di Marchionni sono diverse.

Attenta valutazione

Se il 4-3-2-1 proposto sabato scorso verrà preferito al 3-5-2, che le assenze e gli acciacchi potrebbero suggerire, con il ritorno di Scaringi dalla squalifica in difesa resta out solo Donati. Quest’ultimo sarebbe stato titolare e bisognerà valutare quindi chi verrà proposto da terzino o da centrale, per far rifiatare uno tra Bianconi, Esposito e Solini. A quattro invece Corsinelli, come col Carpi, a centrocampo Rrapaj si candida per tornare titolare in caso di mediana a cinque. Più avanti Nicolas Viola ha convinto contro il Carpi da titolare, da vedere se la forma raggiunta lo sosterrà per tutte e tre gli impegni settimanali.

Capitolo-Spini: sabato scorso è rimasto inizialmente in panchina per il cambio di modulo, tra tutti i giocatori non schierati dall’inizio con il Carpi lui sembra il maggior indiziato per scendere subito in campo a Terni. Dietro Italeng con uno tra Viola e Fischnaller, quest’ultimo molto arretrato sabato e forse alternativa a Italeng. Una specie di rebus, insomma, un po’ come la criticata Ternana che si è sempre allenata a porte chiuse.

Avvio importante

Marco Marchionni all’inizio della conferenza stampa che ha preceduto la partenza per Terni ha fatto l’elenco dei tanti assenti, ma non solo: «I quattro indisponibili sono quelli di sabato scorso, non erano al meglio Bani e Da Pozzo ma sono tornati disponibili. Peccato per le assenze, dopo la vittoria di sabato sappiamo che possiamo riprendere la strada del girone di andata. Questa può essere l’occasione giusta per ripartire anche fuori casa. Dobbiamo iniziare la gara più forte degli umbri e magari sfruttare il clima che adesso c’è a Terni, dove comunque c’è una squadra migliore di quanto non dica la classifica. Giocheranno come sempre quelli che ho visto bene in allenamento, il risultato sarà importante per la gara successiva, ma adesso conta solo questa partita. Dobbiamo essere consapevoli di essere un’ottima squadra che può mettere in difficoltà chiunque, serve essere costanti nell’arco di tutti i 90 minuti.