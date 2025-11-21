Ravenna, è partito il conto alla rovescia per il super colpo: è atteso per oggi il sì di Nicolas Viola

Alla vigilia del match con il Gubbio si attende la notizia che potrebbe anche imprimere una svolta ulteriormente positiva alla stagione del Ravenna. Oggi, dopo una settimana di riflessione, Nicolas Viola dovrebbe sciogliere le riserve e gli spifferi dicono abbia accettato la proposta del Ravenna. L’ex centrocampista di Reggina e Cagliari, che era stato segnalato da qualche tifoso ieri a Ravenna ma che in realtà si trovava a Milano, dovrebbe raggiungere la sua nuova destinazione a breve. Viola non ha bisogno di presentazioni: 111 presenze e 15 gol in serie A, 264 e 38 reti in B, sarà al debutto in Serie C dove rappresenta un lusso anche a 36 anni di età. Trequartista e grande specialista dei gol su punizione, Viola si è allenato personalmente dopo essersi svincolato a giugno dal Cagliari, andrà valutato fisicamente e poi studiata la sua collocazione nel 3-5-2 di Marchionni. Il mercato del Ravenna non si fermerà comunque qui, a gennaio sono probabili altri due rinforzi.