Ravenna, è morto Giorgio Bartolini: il calcio giallorosso è in lutto

Il mondo sportivo ravennate è in lutto per la scomparsa di Giorgio Bartolini, ex giocatore e presidente del Ravenna. Così il sindaco Alessandro Barattoni in una nota: “Come sindaco di Ravenna, ma anche in qualità di assessore allo Sport, intendo esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bartolini, figura di rilievo della storia calcistica della nostra città, ma non solo. Ex calciatore e presidente del Ravenna calcio, Bartolini è stato protagonista del club giallorosso per nove stagioni calcistiche, facendosi interprete dei più alti valori sportivi e giocando centinaia di partite senza essere mai stato cacciato dal campo per un’espulsione. Giocò in serie A con la maglia della Juventus. Ebbi modo di conoscerlo nel 2012, quando diventò presidente della coop. Ravenna sport 2019. In un momento difficile non si tirò indietro, anzi, si mise a disposizione con la sua storia e la sua credibilità per la ripartenza del calcio di alto livello nella nostra città. Mi stringo a coloro che gli hanno voluto bene e, da parte mia, gli invio un grande grazie”.