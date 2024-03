Ravenna e il motivatore Gadda: “A volte i più bravi battono i più forti”

Massimo Gadda sta facendo un capolavoro insperato con il suo Ravenna, adesso però è arrivato il momento della verità. La trasferta di Carpi non sarà decisiva, ma il suo esito potrebbe influire in modo importante sulla fase conclusiva del campionato.

I più forti e i piu bravi

Il tecnico giallorosso non è solito parlare durante la settimana, ma un match come quello in arrivo merita un’eccezione. Una trasferta, peraltro, disturbata all’esterno da sospetti concreti per direzioni arbitrali e squalifiche assurde: «A 8 giornate dalla fine - dice Gadda - per noi deve essere una conquista giocare a Carpi contro una squadra fortissima che da tempo ritengo la migliore del girone. Però certe volte vincono i più bravi e non i più forti. Stiamo preparando al meglio la gara, su questo aspetto sono tranquillo».

Pensiamo al campo

Gadda scansa le polemiche arbitrali e si concentra sul match del Cabassi: «Capisco i pensieri dei tifosi, che ringrazio per il grande sostegno che ci danno (a Carpi dovrebbero essere più di 300, ndr), rispetto ai rigori non dati e altre situazioni particolari ma noi possiamo e dobbiamo essere concentrati sulla partita. E lo stiamo facendo con una settimana di preparazione come sempre all’insegna dell’impegno e della concentrazione. A prescindere dalla grande forza e dell’ottimo momento del Carpi, insomma, io sono sicuro che il Ravenna farà la prestazione. Come sempre ha fatto».