Ravenna e il dopo-Antonioli: le possibili soluzioni

Il comunicato ufficiale è arrivato alle 20.37 ma chi era a Cattolica l’aveva letto in largo anticipo sulle facce di Ignazio Cipriani, Ariedo Braida e Davide Mandorlini, tutti sempre vicini al Ravenna, tutti usciti scurissimi in volto dallo stadio Calbi dopo un’altra prestazione molto deludente. Chi ha visto, e sono invece tantissimi, le ultime partite del Ravenna, le tre più recenti in particolare, avrà pensato che la cosa migliore sarebbe stata cambiare 7/8 giocatori. Cosa impossibile per i prossimi 40 giorni. E così, come sempre nel calcio, ha pagato l’allenatore. Un Mauro Antonioli che avrà avuto le sue responsabilità ma non può essere certamente il primo colpevole se i quattro attaccanti, tutti esperti, qualificati e strapagati non hanno cavato un ragno dal buco da quasi due mesi e il centrocampo è teoricamente qualitativo ma monopasso e senza un uomo di inventiva, anche perché Nappello deve giocare vicino alle punte per rendere al meglio.

Al Ravenna visto negli ultimi 270 minuti adesso servirà un mago, più che un allenatore, per lottare per la promozione come la società pretende visti gli investimenti fatti. Ci proverà, anche senza un colombo nel cilindro, un nuovo tecnico che sarà ufficializzato oggi e che “scenderà” dai professionisti. La logistica suggerisce Gianluca Atzori, già giocatore ed allenatore giallorosso, ravennate acquisito e visto in tribuna anche per Imolese-Ravenna. Davanti a lui, però, sembrano esserci altri due tecnici. Ieri sera il nome più caldo era quello di Marco Marchionni, nella passata stagione al Potenza in C, che ha allenato un solo anno in D, ma quel campionato lo ha vinto con il Novara con 85 punti giocando un calcio spettacolare e redditizio con il sistema di gioco per il quale è stato costruito questo Ravenna: il 3-4-1-2. Altra alternativa è Gaetano Fontana, che lo scorso anno ha portato il Latina nei play-off di Serie C ma che manca dalla Serie D da una dozzina d’anni.