Ravenna, è fatta per Solini, in arrivo Luciani e Contiliano

Mercato caldissimo anche il giorno del raduno giallorosso, con il direttore sportivo Davide Mandorlini che ha salutato in anticipo la squadra poi è partito per Milano. Affare fatto per Matteo Solini, difensore centrale ex Spal e Mantova, molto vicino Nicolò Contiliano, centrocampista del 2004 svincolato dopo la sparizione della Spal. Otto presenze da titolare in B alla Spal, Contiliano nella passata stagione in C ha collezionato 26 presenze e 2 gol al Carpi, dove era in prestito. Mancino, può fare sia il centrale che la mezzala. Ma il nome più prestigioso è quello di Pierluca Luciani, attaccante centrale ex Messina che Mandorlini sta trattando da tempo e sarebbe la punta di riferimento del nuovo Ravenna.