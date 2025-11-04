Ravenna, due mutui con Icsc per lo stadio Benelli

Grazie all’avvento della nuova proprietà formata da Ignazio Cipriani e dalla Black Duck, l’interesse per il calcio a Ravenna aveva di per sé creato un rinnovato interesse. I grandi risultati che il Ravenna sta ottenendo in questo ultimo anno e mezzo hanno certificato come lo stadio Bruno Benelli (che un tempo poteva accogliere 12mila spettatori e che ora non può andare oltre i 4.995) sia diventato troppo piccolo per contenere l’entusiasmo di una tifoseria sempre più numerosa e sempre più giovane. La proprietà ha provveduto da tempo a programmare lavori di ampliamento che inizieranno a primavera, adesso poi è arrivata una buona notizia dal Comune.

Con due determine dirigenziali datate 27 ottobre, l’amministrazione ha formalizzato l’assunzione di due mutui con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc) per un totale di 970mila euro. Ci saranno due interventi distinti, il primo da 570.000 euro per la riqualificazione del terreno di gioco e il secondo da 400.000 per il miglioramento sismico delle tribune. Sono due prestiti che rientrano nel bando denominato “Sport Missione Comune 2025”