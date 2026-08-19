Ravenna, dopo la presentazione ai tifosi di giovedì, Ronaldinho passerà la notte di venerdì allo Space di Riccione

Giovedì 20 la presentazione a Marina di Ravenna ai tifosi giallorossi, quindi venerdì 21 agosto lo Space di Riccione ospita Ronaldinho, leggenda del calcio mondiale e vincitore del Pallone d’Oro 2005. Il campione brasiliano sarà ospite speciale della serata Bresh, il party latino più virale del momento. Quello tra la squadra giallorossa e lo Space è un legame forte, che nasce dalla famiglia Cipriani. Il locale è infatti di proprietà di Giuseppe Cpriani, padre di Ignazio, presidente del club giallorosso. Appuntamento dalle 23 in avanti.